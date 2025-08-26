Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Ashmyany District
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Garage

Chalets avec garage à vendre en Ashmyany District, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Achmiany, Bélarus
Chalet
Achmiany, Bélarus
Surface 148 m²
Maison avec bain, garage et toutes les communications ❤️Maison confortable et spacieuse situ…
$73,500
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
