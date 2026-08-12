Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Résidentiel
  4. Appartement
  5. Terrain de golf

Appartements près du club de golf à vendre en Bélarus

;
Minsk
1344
Maladetchna
25
Mahiliow
126
Baranavitchy
8
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 1 chambre
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Sol 3/7
✅ Nous vous aidons à vendre votre propriété à un prix réel et souhaité.💫 Et nous achetons :🌿…
$89,414
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Bélarus

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Bélarus

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller