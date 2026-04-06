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Bâtiments de fabrication en Abuchauski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Fabrication 136 m² dans Abuchauski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 136 m²
Abuchauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 136 m²
Nombre d'étages 1
Un grand terrain d'une superficie de 1.1879 hectares avec une structure en capital de 135,6 …
$100,000
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