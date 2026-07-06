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Villas avec jardin à vendre en Şamaxı, Azerbaïdjan

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Şamaxı, Azerbaïdjan
Villa 4 chambres
Şamaxı, Azerbaïdjan
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Nombre d'étages 4
Prêt Villa pour la vente urgente au-dessous des coûts de remplacementCe n'est pas une liste …
$132,000
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Şamaxı, Azerbaïdjan

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
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Bon marché
Luxe
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