Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Vienne
  4. Location longue durée
  5. Propriété commerciale

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Vienne, Autriche

Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
10 propriétés total trouvé
Bureau 300 m² dans Vienne, Autriche
Bureau 300 m²
Vienne, Autriche
Surface 300 m²
Sol 6
Centre d'affaires phare au coeur de Vienne ! Le plus récent - et donc le centre d'affaires …
$696
par mois
Laisser une demande
Bureau 300 m² dans Vienne, Autriche
Bureau 300 m²
Vienne, Autriche
Surface 300 m²
Sol 3
Vous trouverez cet emplacement au début de la rue commerçante la plus célèbre d'Autriche, Ma…
$812
par mois
Laisser une demande
Bureau 300 m² dans Vienne, Autriche
Bureau 300 m²
Vienne, Autriche
Surface 300 m²
Sol 12
Cette propriété à Vienne est l'un des plus hauts bâtiments de Vienne, situé dans le Business…
$1,057
par mois
Laisser une demande
Bureau 110 m² dans Vienne, Autriche
Bureau 110 m²
Vienne, Autriche
Surface 110 m²
Sol 6
Le plus récent - et donc le centre d'affaires phare - place votre entreprise au cœur de Vien…
$12,527
par mois
Laisser une demande
Bureau 500 m² dans Vienne, Autriche
Bureau 500 m²
Vienne, Autriche
Surface 500 m²
Sol 2
Vous cherchez de l'espace pour vos idées innovantes ? Alors nous avons exactement ce que vou…
$812
par mois
Laisser une demande
Bureau 300 m² dans Vienne, Autriche
Bureau 300 m²
Vienne, Autriche
Surface 300 m²
Sol 7
Les bureaux sont situés dans un bâtiment moderne de la Galerie Ringstrassen, en plein cœur d…
$556
par mois
Laisser une demande
Bureau 300 m² dans Vienne, Autriche
Bureau 300 m²
Vienne, Autriche
Surface 300 m²
Sol 2
La gare de Vienne-Ouest a été complètement repensée en 2011 - l'architecture et le design mo…
$547
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 47 m² dans Vienne, Autriche
Propriété commerciale 47 m²
Vienne, Autriche
Surface 47 m²
$1,000
par mois
Laisser une demande
Bureau 11 m² dans Vienne, Autriche
Bureau 11 m²
Vienne, Autriche
Surface 11 m²
Vous recherchez des espaces pour vos idées innovantes ? Alors nous avons exactement ce que v…
$753
par mois
Laisser une demande
Bureau 140 m² dans Vienne, Autriche
Bureau 140 m²
Vienne, Autriche
Surface 140 m²
Vous cherchez une solution de travail idéale? Ensuite, nous avons la solution parfaite pour …
$638
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller