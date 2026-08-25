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Appartements avec jardin à vendre en Vienne, Autriche

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Vienne, Autriche
Appartement 2 chambres
Vienne, Autriche
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 107 m²
Nombre d'étages 6
Très calme, ensoleillé, sans barrière, climatisé, à faible consommation d'énergie - condomin…
$1,02M
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Caractéristiques des propriétés en Vienne, Autriche

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