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Loyer mensuel de Restaurants en Styrie, Autriche

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Restaurant 58 m² dans Miesenbach bei Birkfeld, Autriche
Restaurant 58 m²
Miesenbach bei Birkfeld, Autriche
Nombre de pièces 2
Surface 58 m²
Bus stop= 18 meters 1 minute walk Food business= 5 seconds walk UFC Sports field= 190 meters…
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