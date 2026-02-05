Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Sankt Michael im Lungau, Autriche

propriété commerciale
3
3 propriétés total trouvé
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area! dans Katschberg, Autriche
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area!
Katschberg, Autriche
Surface 3 600 m²
Nombre d'étages 6
Excellent Hôtel 4**** étoiles supérieur dans la région de KATSCHBERGHÖHE.Cet hôtel fantastiq…
$18,80M
Laisser une demande
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area! dans Katschberg, Autriche
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area!
Katschberg, Autriche
Surface 4 900 m²
Nombre d'étages 5
Hôtel 4**** parfait à KATSCHBERGHÖHE - avec modernisation et mise à niveau continues.t est u…
$9,40M
Laisser une demande
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area! dans Katschberg, Autriche
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area!
Katschberg, Autriche
Surface 4 900 m²
Nombre d'étages 5
Grand hôtel de bonne réputation dans la région de Katschberghohe avec un potentiel d'investi…
$10,58M
Laisser une demande
