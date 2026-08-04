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Maisons à vendre en Krems an der Donau, Autriche

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1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Gneixendorf, Autriche
Maison 5 chambres
Gneixendorf, Autriche
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 492 m²
A vendre, cette propriété est située dans le centre pittoresque de Gneixendorf (Krems). Le p…
$274,983
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