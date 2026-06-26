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Hôtels à vendre en Graz, Autriche

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propriété commerciale
10
1 propriété total trouvé
Hôtel 3 000 m² dans Graz, Autriche
Hôtel 3 000 m²
Graz, Autriche
Nombre de pièces 50
Surface 3 000 m²
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$4,40M
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