Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Modling
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Modling, Autriche

2 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Modling, Autriche
Maison 5 chambres
Modling, Autriche
Nombre de pièces 5
Surface 520 m²
Nombre d'étages 2
The villa was completely renovated Double doors and high bright rooms give the house Authent…
$1,60M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Modling, Autriche
Maison 4 chambres
Modling, Autriche
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 202 m²
Cette maison familiale indépendante entièrement souterraine a été construite en construction…
$876,469
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller