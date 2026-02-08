Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Ganserndorf, Autriche

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Ganserndorf, Autriche
Maison 5 chambres
Ganserndorf, Autriche
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 156 m²
Bienvenue dans votre nouvelle maison de rêve à Gänserndorf, une charmante ville en Basse-Aut…
$679,508
