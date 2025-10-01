Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Carinthie
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Carinthie, Autriche

1 propriété total trouvé
Chalet 7 chambres dans Notsch, Autriche
Chalet 7 chambres
Notsch, Autriche
Nombre de pièces 15
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 14 800 m²
Nombre d'étages 4
Chalet Le Dorf – Chalet Alpin exclusif au cœur de Carinthie (Autriche)Dans un emplacement pr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Carinthie, Autriche

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller