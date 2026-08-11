Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Bezirk Voitsberg
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Bezirk Voitsberg, Autriche

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Edelschrott, Autriche
Appartement
Edelschrott, Autriche
Surface 176 m²
Nombre d'étages 2
La maison à Modriach, 8583 Modriach, est située dans la Styrie idyllique, entourée de collin…
$518,911
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bezirk Voitsberg, Autriche

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller