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Maisons avec terrasse à vendre en Bezirk Volkermarkt, Autriche

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1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Sankt Kanzian am Klopeiner See, Autriche
UP UP
Maison 5 chambres
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Autriche
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 448 m²
Nombre d'étages 1
Découvrez une occasion rare dans l'une des plus belles régions de Carinthie du Sud. Le Haus/…
$681,812
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Bezirk Volkermarkt, Autriche

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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