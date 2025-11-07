Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Bezirk Volkermarkt
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Bezirk Volkermarkt, Autriche

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Sankt Kanzian am Klopeiner See, Autriche
Maison 5 chambres
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Autriche
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 1
The house is located in the popular Klopeiner See region, one of the sunniest and most attra…
$571,657
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Deutsch
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bezirk Volkermarkt, Autriche

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller