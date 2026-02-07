Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Bezirk Urfahr Umgebung
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Bezirk Urfahr Umgebung, Autriche

1 propriété total trouvé
Villa dans Engerwitzdorf, Autriche
Villa
Engerwitzdorf, Autriche
Surface 400 m²
Description du site: A vendre est un terrain avec une maison résidentielle existante nécess…
$736,435
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bezirk Urfahr Umgebung, Autriche

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller