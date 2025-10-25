Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Bezirk St Polten
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Bezirk St Polten, Autriche

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Gablitz, Autriche
Villa 4 chambres
Gablitz, Autriche
Nombre de pièces 4
Surface 380 m²
$1,15M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bezirk St Polten, Autriche

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller