  2. Autriche
  3. Bezirk Oberpullendorf
  4. Résidentiel
  5. Bungalow

Bungalows à vendre en Bezirk Oberpullendorf, Autriche

1 propriété total trouvé
Bungalow 1 chambre dans Lutzmannsburg, Autriche
Bungalow 1 chambre
Lutzmannsburg, Autriche
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
$163,045
