Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Bezirk Neunkirchen
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Bezirk Neunkirchen, Autriche

2 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Ternitz, Autriche
Maison 5 chambres
Ternitz, Autriche
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 132 m²
$345,926
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Buchbach, Autriche
Maison 7 chambres
Buchbach, Autriche
Nombre de pièces 7
Surface 5 m²
Cette magnifique propriété dispose de 241 mètres carrés d'espace de vie répartis sur trois é…
$691,779
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bezirk Neunkirchen, Autriche

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller