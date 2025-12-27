Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Bezirk Mistelbach
  4. Commercial

Immobilier commercial en Bezirk Mistelbach, Autriche

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 73 m² dans Bogenneusiedl, Autriche
Propriété commerciale 73 m²
Bogenneusiedl, Autriche
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Nombre d'étages 1
La maison est située près de Mistelbach et Wolkersdorf dans le Weinviertel.!!! Bonne ferme à…
$229,583
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller