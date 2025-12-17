Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Bezirk Innsbruck Land
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Bezirk Innsbruck Land, Autriche

1 propriété total trouvé
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price! dans Natters, Autriche
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price!
Natters, Autriche
Surface 1 075 m²
Nombre d'étages 4
Incroyable hôtel 3*** de la région de ski à Innsbruck!Hôtel offre 23 chambres, surface total…
$3,76M
