Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Bezirk Hollabrunn
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Bezirk Hollabrunn, Autriche

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Gollersdorf, Autriche
Maison 3 chambres
Gollersdorf, Autriche
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Sol 1
Großstelzendorf fait partie de la communauté de marché Göllersdorf. Il y a une maternelle. É…
$224,526
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bezirk Hollabrunn, Autriche

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller