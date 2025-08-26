Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Bezirk Ganserndorf
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Bezirk Ganserndorf, Autriche

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Hohenau an der March, Autriche
Villa 5 chambres
Hohenau an der March, Autriche
Nombre de pièces 5
Surface 205 m²
Nombre d'étages 2
Type: Bâtiment résidentiel privé Parcelle: 610 m2 Superficie : environ 205 m2 Année de const…
$340,010
Caractéristiques des propriétés en Bezirk Ganserndorf, Autriche

Bon marché
Luxe
