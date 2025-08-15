Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Bezirk Braunau
  4. Commercial

Immobilier commercial en Bezirk Braunau, Autriche

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 2 m² dans Palting, Autriche
Propriété commerciale 2 m²
Palting, Autriche
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 m²
Ce magnifique ensemble de propriétés composé de: Système externe: * Moins de 65 clients/…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller