Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Résidentiel
  4. Appartement
  5. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Autriche

;
Vienne
99
Graz
23
Styrie
28
Basse-Autriche
9
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Vienne, Autriche
Appartement 2 chambres
Vienne, Autriche
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 107 m²
Nombre d'étages 6
Très calme, ensoleillé, sans barrière, climatisé, à faible consommation d'énergie - condomin…
$1,02M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Deutsch
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Autriche

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Autriche

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller