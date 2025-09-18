À propos de l'association

Depuis 1995, l'Association des spécialistes de l'immobilier (Realtors) d'Ukraine (ASN (p) U), une organisation professionnelle publique à but non lucratif est en activité en Ukraine. Notre organisation rassemble des représentants de 25 régions du pays dans 32 villes.

En tant qu'association publique, elle est appelée à créer des mécanismes économiques et juridiques pour la formation d'un marché immobilier civilisé. La tâche principale de notre organisation est de réunir des professionnels de l'immobilier autour de problèmes et d'intérêts communs, de protéger les droits des agents immobiliers et d'élargir les possibilités de développement entrepreneurial, méthodologique et technique des professionnels. Nous nous efforçons d'améliorer le service à la clientèle et de protéger les intérêts de toutes les entités du marché.

Notre objectif, en ce sens, est de supprimer du marché des éléments sans scrupules et sans profession. L'Association considère comme son devoir d'assurer la légalité des transactions immobilières, la transparence informationnelle du marché, la participation à l'optimisation de la politique fiscale de l'Etat. L'Association exécute les instructions de ses membres dans divers domaines de la vie sociale et professionnelle.

Nous avons développé le premier paquet de documents en Ukraine sur la licence et la certification des professionnels de l'immobilier. L'Association participe activement à l'élaboration du projet de loi «Sur l'activité immobilière», «Normes nationales de l'activité immobilière» et d'autres textes réglementaires et législatifs qui régissent le fonctionnement du marché immobilier. Nous travaillons sur un programme éducatif unifié pour les agents immobiliers.

L'Association des spécialistes de l'immobilier (Réalisateurs) de l'Ukraine s'efforce d'accroître le prestige de la profession de spécialiste de l'immobilier. Nous coopérons en permanence avec les médias et le service des relations publiques, par la publicité sociale et d'entreprise, en influençant et en formant des opinions publiques.

Les principes de la politique étrangère de l'Association restent inchangés — nous sommes toujours ouverts à la coopération et au partenariat. Notre organisation entretient des contacts avec des collègues de différents pays. Nous essayons d'échanger des expériences, de nous informer mutuellement de nos problèmes et de nos réalisations. L'Association des spécialistes de l'immobilier d'Ukraine coopère constamment et organise des conférences et séminaires scientifiques et pratiques collectifs avec le Fonds international de l'immobilier (IRPF) et l'Association nationale des courtiers immobiliers (NAR).