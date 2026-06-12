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Hôtels à vendre en Kotayk, Arménie

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1 propriété total trouvé
Tsaghkahovit hotel dans Tsakhkadzor, Arménie
UP UP
Tsaghkahovit hotel
Tsakhkadzor, Arménie
Surface 2 600 m²
Nombre d'étages 3
Exploitation Hôtel de 50 pièces à vendre à l'emplacement principal, Tsaghkadzor – 1,5 Hectar…
$3,90M
T.V.A.
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