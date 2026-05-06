Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Argentine
  3. Distrito Chacras de Coria
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Distrito Chacras de Coria, Argentine

;
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Distrito Chacras de Coria, Argentine
UP UP
Maison 3 chambres
Distrito Chacras de Coria, Argentine
Nombre de pièces 13
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 330 m²
Colonial Wine Country Estate — Chacras de Coria, MendozaUne occasion rare de posséder une ré…
$520,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Español
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller