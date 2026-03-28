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Villas à vendre en Xhafzotaj, Albanie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Sallmonaj, Albanie
Villa 4 chambres
Sallmonaj, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 340 m²
Informations sur le village:• Superficie de la villa : 197m2/étage.Structure de 3 étagesOrga…
$1,16M
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