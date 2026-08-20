Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Xhafzotaj
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Xhafzotaj, Albanie

;
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Sallmonaj, Albanie
Maison 3 chambres
Sallmonaj, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
La villa est située dans un quartier calme de Shijak près de l'intersection à 4 voies. C'est…
$752
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller