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Bâtiments de fabrication en Xhafzotaj, Albanie

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propriété commerciale
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1 propriété total trouvé
Fabrication 700 m² dans 4 Streets, Albanie
Fabrication 700 m²
4 Streets, Albanie
Surface 700 m²
L'entrepôt est situé par la route principale à Xhafzotaj, Durres. Cette propriété a 1550 m2 …
$580,599
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Agence
AFS Real Estate Management
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