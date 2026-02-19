Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Xhafzotaj, Albanie

1 propriété total trouvé
Hôtel 597 m² dans Bashkia Shijak, Albanie
Hôtel 597 m²
Bashkia Shijak, Albanie
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 597 m²
Nombre d'étages 4
La maison est située à Xhafzotaj, près de la route principale, et offre 903m2 de superficie …
$945,161
