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Loyer mensuel de locaux industriels en Vore, Albanie

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Fabrication 350 m² dans Marqinet 1, Albanie
Fabrication 350 m²
Marqinet 1, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 350 m²
Le magasin est situé par la route principale sur l'autoroute Tirana-Durres. La propriété a u…
$1,418
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Agence
AFS Real Estate Management
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