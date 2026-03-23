Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Vore
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Vore, Albanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Marqinet 2, Albanie
Appartement 2 chambres
Marqinet 2, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 85 m²
Sol 2
L'appartement est situé au deuxième étage résidentiel d'une villa de trois étages près du st…
$401
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller