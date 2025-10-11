Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Vore
  4. Commercial

Immobilier commercial en Vore, Albanie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 600 m² dans Marikaj, Albanie
Propriété commerciale 600 m²
Marikaj, Albanie
Nombre de pièces 40
Chambres 38
Nombre de salles de bains 38
Surface 600 m²
Sol 3/3
The facility is located in Marikaj and is suitable for an asylum with a land area of 5238 m2…
$1,02M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller