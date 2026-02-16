Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Vore
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Vore, Albanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Marqinet 2, Albanie
Appartement 1 chambre
Marqinet 2, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 5/5
L'appartement est situé au 5ème étage d'un immeuble de 5 étages près du stade "Niko Dovana" …
$76,794
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Vore, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller