Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Vlorë
  4. Location longue durée
  5. Entreprise établie

Loyer mensuel de entreprise prête à l'emploi en Préfecture de Vlorë, Albanie

;
Entreprise établie Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
🏋️‍♂️ GYM BUSINESS FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA 🌊 dans District de Vlora, Albanie
🏋️‍♂️ GYM BUSINESS FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA 🌊
District de Vlora, Albanie
🏋️‍♂️ Commerce de jouets à vendre à LUNGOMARE, VLORA 🌊💶 Prix de vente des entreprises: 120.0…
$1,762
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
🎮 ENTERTAINMENT BUSINESS + BAR FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA 🍹 dans District de Vlora, Albanie
🎮 ENTERTAINMENT BUSINESS + BAR FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA 🍹
District de Vlora, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
🎮 ENTRETIEN + BAR à vendre à LUNGOMARE, VLORA 🍹🌊 Une entreprise investie et entièrement fonc…
$1,175
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller