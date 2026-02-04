Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Albanie
  3. Préfecture de Tirana
  4. Location longue durée
  5. Fabrication

Loyer mensuel de locaux industriels en Préfecture de Tirana, Albanie

4 propriétés total trouvé
Fabrication 825 m² dans Golem, Albanie
Fabrication 825 m²
Golem, Albanie
Nombre de salles de bains 4
Surface 825 m²
Sol 2/2
Entrepôt/installation industrielle à louer d'une surface totale de 825 m2, situé dans la rég…
$1,772
par mois
Fabrication 650 m² dans Ndroq, Albanie
Fabrication 650 m²
Ndroq, Albanie
Surface 650 m²
Sol 1/1
Le hangar est situé à Portoromano sur la route principale très proche du port commercial, a …
$2,954
par mois
Fabrication 350 m² dans Marqinet 1, Albanie
Fabrication 350 m²
Marqinet 1, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 350 m²
Le magasin est situé par la route principale sur l'autoroute Tirana-Durres. La propriété a u…
$1,418
par mois
