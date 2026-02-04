Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de chalets en Préfecture de Tirana, Albanie

1 propriété total trouvé
Chalet 1 chambre dans Vaqarr, Albanie
Chalet 1 chambre
Vaqarr, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 4
Surface 760 m²
Sol 2/3
Le bâtiment est haut de trois étages avec des colonnes en béton, avec une superficie totale …
$2,365
par mois
