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Loyer mensuel de entrepôts en Albanie du Sud, Albanie

District de Vlora
3
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Entrepôt 70 m² dans District de Vlora, Albanie
Entrepôt 70 m²
District de Vlora, Albanie
Surface 70 m²
Garage 70 m2 à louer, situé très proche de Conad sur le boulevard Ismail Qemali, dans un qua…
$115
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NEXT REAL ESTATE
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