  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Albanie du Sud
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Albanie du Sud, Albanie

1 propriété total trouvé
Magasin à vendre sur le boulevard principal Vlora Albanie dans District de Vlora, Albanie
Magasin à vendre sur le boulevard principal Vlora Albanie
District de Vlora, Albanie
Surface 43 m²
Nombre d'étages 2
Local commercial à vendre à Vlora, en Albanie. Idéal pour les entrepreneurs ou investisseurs…
$132,508
T.V.A.
Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
