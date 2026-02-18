Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bungalows à vendre en Albanie du Sud, Albanie

District de Vlora
3
Qender Vlore
3
1 propriété total trouvé
Bungalow 2 chambres dans Kanine, Albanie
Bungalow 2 chambres
Kanine, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 450 m²
Nombre d'étages 1
Maison individuelle avec vue sur mer à vendre à Kanina, Vlora, Albanie. Nichée sur les colli…
$232,675
T.V.A.
Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
