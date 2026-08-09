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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Préfecture de Shkodër, Albanie

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3 propriétés total trouvé
Bureau 153 m² dans Bashkia Malesi e Madhe, Albanie
Bureau 153 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Sol 3/12
Il loue l'environnement dans le centre-ville de Tirana, après Eye Of Tirana, est placé au tr…
$1,373
par mois
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Propriété commerciale 300 m² dans Shtoj i Ri, Albanie
Propriété commerciale 300 m²
Shtoj i Ri, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Sol 4/12
L'environnement a une superficie de 300 m2 et est rendu vide. C'est au quatrième étage avec …
$2,516
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Bureau 97 m² dans Bashkia Malesi e Madhe, Albanie
Bureau 97 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albanie
Surface 97 m²
Sol 2
Dans le centre-ville, à côté de Central Post, l'appartement adapté pour différents types d'e…
$1,084
par mois
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