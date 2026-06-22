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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Shijak, Albanie

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Propriété commerciale 5 900 m² dans Guzaj, Albanie
Propriété commerciale 5 900 m²
Guzaj, Albanie
Surface 5 900 m²
TERRITOIRE À LOUER À XHAFZOTAJPremier terrain à louer à Xhafzotaj. Parfait pour diverses ent…
$1,775
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Al Imobiliare
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