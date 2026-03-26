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Maisons à vendre en Shijak, Albanie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Shijak, Albanie
Maison 2 chambres
Shijak, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une entreprise à vendre en exploitation à Shijak, un sauna confortable avec une clientèle dé…
$22,082
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Agence
AFS Real Estate Management
Langues
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