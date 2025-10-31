Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Sevaster
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Sevaster, Albanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Shkoze, Albanie
Appartement 2 chambres
Shkoze, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Sol 8/6
2+1 apartment for sale in Shkoza at Forest Residence, a complex on the outskirts of Tirana w…
$126,953
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Sevaster, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller