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Bord du lac Villas à vendre en Saranda, Albanie

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Manastir, Albanie
Villa 4 chambres
Manastir, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 303 m²
Nombre d'étages 3
Resort de Luxe sur la Riviera Albanaise Perché sur une colline offrant une vue imprenable…
$1,37M
T.V.A.
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