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Vue sur la mer Studios à vendre en Saranda, Albanie

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Gjashte, Albanie
Studio 1 chambre
Gjashte, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Nombre d'étages 5
Studio moderne à vendre dans la résidence Ionian Vista – Saranda, Albanie Découvrez une e…
$150,856
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Agence
SARANDA HOME REALTY
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