  2. Albanie
  3. Saranda
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Saranda, Albanie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Manastir, Albanie
Villa 4 chambres
Manastir, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 130 m²
Sol 1/1
Propriété glorieuse pour Sezonal Cars à Ksamil Investissement sûr pour les entreprises touri…
$9,274
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
